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Giriş Tarihi: 30.10.2024 16:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda 19 maç sonuçlandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakalarında günün maçlarından 19'u tamamlandı.

AA
Ziraat Türkiye Kupası’nda 19 maç sonuçlandı

Karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:

Kolibri Ağrı 1970-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-1

Silivrispor-Bellona Kayserispor: 4-2

Muşspor-İnegölspor: 2-1

Osmaniyespor-Serik Belediyespor: 6-0

Ergene Velimeşespor-Sebat Gençlikspor: 0-3

Karacabey Belediyespor-Amasyaspor: 3-0

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kepezspor: 0-0 (Penaltılar: 2-3)

Çimentaş Elazığspor-1293 Mustafakemalpaşaspor: 2-0

Aliağa Futbol-Anadolu Üniversitesi: 2-3

Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor: 1-2

Belediye Derincespor-Tire 2021 FK: 0-1

Karşıyaka-Viranşehir Belediyespor: 1-1 (Penaltılar: 4-3)

Fatsa Belediyespor-Karaman FK: 1-2

Yeşil Yalova FK-Kırklarelispor: 0-4

Küçükçekmece Sinopspor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-2

Ankara Demirspor-Erciyes 38 Futbol SK: 3-0

Kırıkkale FK-Yeni Malatyaspor: 2-0

Somaspor-Belediye Kütahyaspor: 0-1

İnegöl Kafkasspor-Atakaş Hatayspor: 0-4

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 19 maç sonuçlandı
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