Acun Ilıcalı'dan flaş sözler: "İnancım kalmadı"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3 Ekim Pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

'YAŞANANLAR GEÇEN SENEDE KALDI'

Geçen sezon oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Trabzon'da yaşananlar geçen senede kaldı. Gerilim olabilir, bunun kan davasına dönüştürmenin anlamı yok. Kötü bir gündü herkes için, umarım öyle bir şey bir daha yaşanmaz." dedi.

'TRABZON'A KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ'

Takımına ve hocasına güvendiğini dile getiren Ilıcalı, "Biz her maçı kazanacağız bence, her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz ama futbol bu. Şu iddiada da değilim, hiç kaybetmeyen bir takım yok dünyada. Sonuçta Trabzon'a kazanmak için gidiyoruz. Kenetlendik takım olarak, Samandıra'daki hava çok güzel. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz." sözlerini de sarf etti.

'HERKES TABLOYU GÖRDÜ'

Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki hakem performansı ile ilgili konuşan Ilıcalı, "Ben hakemlerle ilgili her dakika konuşmak istemiyorum ama ben konuştuktan sonra da herhalde herkes tabloyu gördü. 'Güllük gülistanlık değil' değil mi durum şu anda! Bugün Beşiktaş'a olan yarın başka takıma olur müdahale edilmezse. Yarın Trabzonspor'a olur, sonra Göztepe'ye olur, herkesin başına gelir bu durum değişiklik olmazsa." dedi.

'İNANCIMI KAYBEDELİ UZUN SÜRE OLDU'

Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakem ataması ile ilgili de konuştu ve "Genç hakem ataması güzel bir deneme. Genç hakemin futbol için iyi olacağı düşünülür ama benim Türk hakemlerine olan inancımı kaybedeli çok uzun süre oldu. TFF'nin takdiridir ama açık açık söyleyeyim, son hafta oynanan maçı herhangi bir yabancıya izletin, 'Bu ülkede futbol oynanıyor mu?' diye soru sorar, 'Bu hangi spor?' der." ifadelerini kullandı.

'TARAFTAR BİZE İNANIYOR'

Son olarak Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe şampiyon olacak mı?" sorusuna, "Fenerbahçe taraftarı bize inanıyor, bizi göreve getirdi. Sağ olsunlar onların desteği ile biz enerjimizi alıyoruz. O yüzden benden bir şey duymalarına gerek yok, camia olarak inanıyoruz zaten. Hiçbir zaman da taviz vermeyeceğiz." diye yanıt verdi.