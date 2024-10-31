Ballon D’Or’un sahibi Rodri, Real Madrid’e

Ballon D'Or 2024'ün Vinicius Junior'a verilmesine neredeyse kesin gözüyle bakan Real Madrid, ödülün Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'ye gideceğinin öğrenilmesinin ardından törene katılmama kararı almıştı. Ancak kulüp, şaşırtan bir hamle ile ödülün sahibi Rodri'nin peşine düştü.

Relevo'da yer alan haberde; Real Madrid'in, Aurelien Tchouameni'nin performansından memnun olmadığı ve Fransız orta saha oyuncusu için gelen teklifleri değerlendireceği bildirildi. Los Blancos'un, Tchouameni'nin yerine yeni bir orta saha oyuncusu arayışına girdiği de aktarıldı. Gündeme bomba gibi düşen söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Valdebebas koridorlarında dolaşan isim, geçtiğimiz pazartesi Ballon d'Or ödülünü kazanan Rodrigo Hernandez. Dizindeki sakatlık beklentileri düşürmüş olsa da İspanyol oyuncu radarda. Carvajal, Cope'a verdiği bir röportajda açıkça, 'Rodri'ye her gün Madrid'e imza atmasını söylüyorum, ona ihtiyacımız var' demişti.. Sadece Dani de deği; menajerler ve teknik direktörler, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026'da bitecek olan Manchester Cityli orta saha oyuncusunu çok seviyor. Bugün çok görünür olan sorunların çözümünü onda görüyorlar."

(Fanatik)