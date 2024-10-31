BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Duran topların yüzde 39’u Kartal’ın kalesinde

Beşiktaş, son oynanan Galatasaray maçında yediği iki duran top golüyle maçı 2-1 kaybetti. Siyah-beyazlıların bu sezon duran toplardan attığı ve yediği gol sayıları arasında önemli fark var. Derbide Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in kafa vuruşlarına engel olamayan Beşiktaş'ın bu noktada zaafı ortaya çıktı. Kara Kartal, bu sezon tüm kulvarlarda 18 gol yedi.

SERBEST VURUŞTAN 0, PENALTIDAN 6

Rakipler bunların 7'sini duran top sayesinde bulurken %39 oranıyla yenilen gollerin çeşitlerinde ciddi yer kapladı. Siyah-beyazlılar, yediği gibi attığı gollerin çeşitlerinde de duran toplarda zayıf kalıyor. Beşiktaş bu sezon 33 gol kaydederken bunların sadece 2 tanesi yani %6'sı duran top sayesinde geldi. Serbest vuruştan hiç gol atamayan Beşiktaş, 6 golünü ise penaltıdan ağlara yolladı