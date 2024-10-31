Beşiktaş’ta kanat operasyonu: Hedef Zalewski ve Berardi

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyete rağmen transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray maçında özellikle kanat oyuncularının performans eksikliğini vurguladı. Yönetimle bir araya gelen Hollandalı çalıştırıcı, kanatlara yapılacak takviyelerle takımın hücum hattını güçlendirmek istediğini belirtti. Van Bronckhorst, rakip eksilten, ileri geri dripling yapabilen, hızlı ve dinamik forvet oyuncuları arayışında olduklarını söyledi.

Hedef İsimler: Zalewski ve Berardi

Beşiktaş'ın transfer listesinde öne çıkan iki isim bulunuyor. Sol kanat için ilk aday, Roma'da istikrarsız bir performans sergileyen Polonyalı Nicola Zalewski. Galatasaray'ın yaz transfer döneminin sonlarında kadrosuna katmaya çalıştığı, ancak anlaşmaya varamadığı genç oyuncunun devre arasında Roma'dan kesin olarak ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Zalewski'yi kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

Sağ kanat için hedeflenen diğer isim ise Sassuolo'nun 30 yaşındaki yıldızı Domenico Berardi. Kariyerini yalnızca Sassuolo'da geçiren sol ayaklı Berardi, İtalyan kulübünde bir efsane olarak görülüyor. Beşiktaş, Berardi'yi kadrosuna katarak kanatlarda aradığı hücum gücünü yakalamak istiyor.