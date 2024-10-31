Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilançosu: 30 kişiye işlem yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince, geçtiğimiz pazartesi günü RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili yapılan çalışmaların detayı açıklandı.

Maçı 51 bin 515 kişinin izlediği belirlenirken iki takım taraftarlarından 13 şahsa spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini, 14 kişiye müsabaka alanlarına yabancı madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması, 3 taraftara spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi olmak üzere toplamda 30 şahsa "6222 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında adli işlem yapıldı.