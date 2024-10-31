GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un tek rakibi kendisi

Geçen sezonki başarısını tekrarlayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu kez daha iyi averaj (+20) yakaladı. Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor ve Bodrum FK ile oynayacağı sıradaki iki maçından 4 puan alması halinde lige en iyi başlangıç rekorunu kırmış olacak ve şampiyonluğa ulaştığı geçen sezonu ilk 12 maçta sollayacak.
JELERT'İN AİLESİ GELDİ, SIKINTISI BİTTİ
Bu arada Galatasaray'ın bonservisine 9 milyon Euro ödediği Elias Jelert, beklentilerin uzağında kaldı. Oyuna sonradan girdiği Beşiktaş derbisinde ilk kez sınıfı geçen Danimarkalı sağ beke son dönemde ailesi ekstra destek veriyor. 21 yaşındaki futbolcunun anne ve babası, oğullarının uyum sorununu atlatması adına İstanbul'a geldi ve Jelert'le birlikte yaşamaya başladı.