GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un tek rakibi kendisi

Geçen sezonki başarısını tekrarlayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu kez daha iyi averaj (+20) yakaladı. Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor ve Bodrum FK ile oynayacağı sıradaki iki maçından 4 puan alması halinde lige en iyi başlangıç rekorunu kırmış olacak ve şampiyonluğa ulaştığı geçen sezonu ilk 12 maçta sollayacak.