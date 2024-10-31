Galatasaray’da ayrılık rüzgarı: İki futbolcu yol ayrımında!

Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenerek zirvedeki yerini perçinleyen Galatasaray'da yolların ayrılacağı futbolcular belli olmaya başladı. Son haftalarda performansı iyice düşen yıldız futbolcu ile yolların ayrılacağı ileri sürüldü.

Trendyol Süper Lig'de 10 hafta sonunda 9 galibiyet, 1 beraberlikle zirvede yer alan Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimler netleşmeye başladı.

NELSSON KULÜBEYE HAPSOLDU

Geçen sezon başındaki yedek kaldığı dönemde isyan bayrağını açan ve Okan Buruk'un kararlarını net şekilde eleştiren Victor Nelsson, bu sezon daha önce hiç olmadığı kadar kulübeye hapsolmuş durumda. Danimarkalı savunmacı, son 3 lig mücadelesinin tamamını kenardan izlemek zorunda kaldı. Ligde şu ana kadar sadece 2 maçta 90 dakika sahada kalabilen 26 yaşındaki stoper, 10 haftanın 5'inde süre aldı, bunların 2'sine ilk 11'de başladı, 3'ünde sonradan oyuna girdi ve sadece 220 dakika forma giyebildi.

YİNE DE TALEPTE BULUNABİLİR

Victor Nelsson, şu ana kadar Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın arkasında kalmayı kabul etmiş gibi görünse de sezon sonu yeni gelişmeler yaşanabilir. İki stoperin gölgesinde kalan Danimarkalı oyuncunun, sezon sonu için transfer izni isteyebileceği ifade ediliyor.

KEREM DEMİRBAY'IN PERFORMANSI DÜŞTÜ

Takımın son haftalardaki yükselişine rağmen, kişisel performansında düşüş yaşayan oyuncular dikkat çekiyor. Bunların başında Kerem Demirbay geliyor. Beşiktaş maçında da oyuna girdikten sonra ciddi pas hataları yapan ve savunmada da aksayan tecrübeli orta saha oyuncusu, formayı kolay kolay geri alamayacak gibi görünüyor.

YOLLAR AYRILIYOR

Hem devre arasında hem de önümüzdeki yaz döneminde yine önemli transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, kendisini toparlayamaması halinde Demirbay'la yolların ayrılmasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.