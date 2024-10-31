Galatasaray’da hedef Liverpool’un yıldızı!

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

ROTASYONDA BÜYÜK SIKINTI YAŞANIYOR

Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, Tete ve Kerem Aktürkoğlu ile yolların ayırmasına karşın kanatları sadece Rolland Sallai ile takviye edebilen yönetim devre arasında bu bölgeye yoğunlaşacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un da rotasyonda sıkıntı yaşadığını belirtmesi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar listesine çok flaş bir ismi aldı. Yönetimin Liverpool formasını giyen ünlü İtalyan yıldız Federico Chiesa ile ilgili planlar yaptığı ortaya çıktı.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN GRAFİK

Sezon başında Juventus'tan 12 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Chiesa beklentilerin çok uzağında kaldı. Şu ana kadar sadece 3 maçta 78 dakika sahada kalabilen 27 yaşındaki futbolcu çok ciddi şekilde gözden düşmüş durumda.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngilizler'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

AYRILIK PLANLARI YAPMAYA BAŞLADI

Ada basınına göre Arne Slot'la yıldızı barışmayan ve Liverpool'da mutsuz olan Chiesa da ayrılık planları yapıyor. 51 kez İtalya formasını giyen ve 7 gol atan yıldız futbolcunun 2028'e kadar sözleşmesi var.

