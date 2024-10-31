Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus'ta Kenan Yıldız için yeni plan
Giriş Tarihi: 31.10.2024 16:22

Juventus'ta Kenan Yıldız için yeni plan

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Parma maçından sonra milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında açıklamalarda bulundu.

Juventus’ta Kenan Yıldız için yeni plan

İtalya Serie A'da Juventus, sahasında ağırladığı Parma ile 2-2 berabere kaldı. İtalyan ekibinin teknik direktörü Thiago Motta, hafta sonunda Inter karşısında yedek bıraktığı ve sonradan oyuna dahil ettiği milli futbolcu Kenan Yıldız için Parma maçında yine aynı senaryoyu uyguladı.

Parma maçının ardından 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili konuşan Motta, "Weah, San Siro'da ve Parma karşısında iyi iş çıkardı ve gol attı. Kenan'ı Parma maçındaki gibi durumlarda rakibi açmak için uygun görüyorum. Kenan, takıma kalite katıyor, son pas ya da şutla aksiyonu sonlandırma özgürlüğüne sahip." ifadelerini kullandı.

KENAN İÇİN YENİ PLAN
İtalyan basını, Motta'nın bu açıklamasını, 42 yaşındaki teknik adamın Kenan'ı artık yedek güç olarak kullanma planı olduğu şeklinde yorumladı. Juventus'ta bu sezon 13 maçta süre bulan 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus'ta Kenan Yıldız için yeni plan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA