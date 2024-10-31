Mourinho’dan Premier Lig’e net mesaj

MOURINHO, PREMIER LİG TEKLİFİNİ REDDETTİ

Fenerbahçe'nin başındaki tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho, İngiltere'de Sky Sports'a özel bir röportaj vererek Premier Lig'e bakışını ve şartlarını açıkladı. Mourinho, "Premier Lig Avrupa'nın en iyi ligi, ancak ligde küme düşme tehlikesi yaşayan bir takıma gitmeyeceğim" sözleriyle gündeme damga vurdu. Portekizli teknik adamın bu sözlerinin arkasında, yaklaşık iki hafta önce adı anıldığı Everton'ın teklifini geri çevirmesi olduğu öğrenildi. Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin Mourinho'ya Fenerbahçe'de aldığı yıllık 10 milyon 500 bin Euro'dan daha fazlasını önerdiği, ancak deneyimli çalıştırıcının, Premier Lig'de 9 puanla 16. sırada yer alan Everton'ın durumunu riskli görmesi nedeniyle teklifi reddettiği ortaya çıktı.

"Fenerbahçe'de devam edeceğim"

Mourinho, yaptığı açıklamada bu sezon ve gelecek sezon Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını belirterek kulübe bağlılığını vurguladı.

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 9 maçta topladığı 20 puanla Galatasaray ve Samsunspor'un ardından 3. sırada yer alıyor.