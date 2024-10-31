Rafa Silva’nın kanat performansı tartışma yarattı

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan transfer ettiği Rafa Silva, Süper Lig'in en yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilse de kanatlarda beklenen katkıyı sağlayamadı. Kanatlarda görev aldığı 5 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik ve sadece 1 galibiyet gören Beşiktaş, bu süreçte Portekizli oyuncunun kanattan yaptığı 2 asist dışında skor katkısı alamadı. Özellikle bu pozisyonda gol bulamaması, yetenekli oyuncunun daha verimli olduğu alanları sorgulattı.

10 NUMARA POZİSYONUNDAKİ VERİMLİLİĞİ GÖZ ARDI EDİLEMİYOR

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta 5 gol ve 4 asist yaparak kalitesini kanıtlarken, tüm gollerini 10 numara pozisyonunda kaydetti. Benfica'da da geçtiğimiz sezon çoğunlukla 10 numara olarak görev yapan Silva, bu pozisyonda 52 maçta 22 gol ve 15 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.

VAN BRONCKHORST'TAN POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENİYOR

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un, Rafa Silva'yı asıl verim aldığı 10 numara pozisyonuna yeniden çekmesi bekleniyor. Kanatlarda görev aldığında yeteneklerini sergilemekte zorlanan Portekizli yıldız, 10 numarada daha etkili oyunuyla takımını güçlendirme potansiyeline sahip. (Milliyet)