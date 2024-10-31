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Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:31

Son dakika: Aslan'da Rosier harekatı!

Elias Jelert'in performansından menmun olmayan Galatasaray, sağ bek arayışlarına başladı. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla akıllara kazınan Valentin Rosier'i transfer listesine alan sarı-kırmızılı ekip, Fransız oyuncu için nabız yoklayacak..

Son dakika: Aslan’da Rosier harekatı!

Ara transferde öncelikle sağ bek takviyesi yapmak isteyen G.Saray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier'e kancayı taktı.

Fotomaç'ın haberine göre İspanya'da Leganes kulübünde oynayan Rosier için yapılan ilk temas olumlu geçti.Jelert'i kiralık göndermeyi planlayan Cimbom, Rosier'i hırsı, enerjisi ve Süper Lig'i tanıması nedeniyle öncelikli isimler arasında düşünüyor.

Leganes'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki yıldız, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu mesajını verdi.

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Son dakika: Aslan'da Rosier harekatı!
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