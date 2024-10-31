Son dakika: Aslan’da Rosier harekatı!

Ara transferde öncelikle sağ bek takviyesi yapmak isteyen G.Saray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier'e kancayı taktı.

Fotomaç'ın haberine göre İspanya'da Leganes kulübünde oynayan Rosier için yapılan ilk temas olumlu geçti.Jelert'i kiralık göndermeyi planlayan Cimbom, Rosier'i hırsı, enerjisi ve Süper Lig'i tanıması nedeniyle öncelikli isimler arasında düşünüyor.

Leganes'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki yıldız, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu mesajını verdi.