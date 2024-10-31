Son dakika: Şahin’e destek! Dortmund genç hocasının arkasında...

Geçen sezon yarım dönem yardımcı antrenörlük yaptığı Dortmun'da bu yıl takımın patronu olan Nuri Şahin'in işleri yolunda gitmiyor. Son 5 maçta 4 yenilgi alan Şahin, Almanya basınında eleştiriliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 2-0 öne geçen Dortmund, karşılaşmadan 5-2 mağlup ayrıldı. Sonrasında ligde Augsburg'a konuk olan Sarı-Siyahlılar, bu maçta da 2-1 yenildi. Son olarak Almanya Kupası'nda Wolfsburg'la oynayan Dortmund, 117. dakikada yenilen golle organizasyona 2. turda veda etti. Alman basını, Dortmund'un bu yenilgiyle Şahin'e olan güvenini kaybettiğini ve yeni hoca arayışlarına başladığını iddia etti. Fakat Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, "Bu süreci birlikte atlatacağız" ifadeleriyle Şahin'e destek verdi.