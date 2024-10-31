Süper Lig’de aynı tas aynı hamam: 14 günde bir hoca gitti

Süper Lig takımlarına teknik direktör dayanmıyor. 9 Ağustos'ta başlayan sezondan bu yana geride kalan 82 günlük sürede şimdiden 5 kulüp, 1'er isimle yollarını ayırdı. Böylelikle her 14 günde bir, ligde bir hocaya 'güle güle' denildi. Abdullah Avcı (Trabzonspor) ile başlayan ayrılık fırtınasında Özhan Pulat (Hatayspor), Michael Valkanis (Adana Demirspor), Burak Yılmaz (Kayserispor) ve İsmet Taşdemir'in (Bodrum FK) yanına son olarak Ali Çamdalı (Konyaspor) eklendi.
KONYASPOR RECEP UÇAR; BODRUM FK VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞTI
Son 5 sezonda ligde başarısızlığın faturası kesilen hoca sayısı 121'e ulaştı. Bu anlamda en istikrarsız takım, 10 isme veda eden Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibini; Kayserispor (9), Beşiktaş (7) ve Konyaspor (7) takip etti. Fenerbahçe 5, Trabzonspor 4, Galatasaray 2 hoca değişimine gitti. Bu arada Konyaspor, Ali Çamdalı'nın yerine dün Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Bodrum FK ise Volkan Demirel ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.