Süper Lig’de aynı tas aynı hamam: 14 günde bir hoca gitti

KONYASPOR RECEP UÇAR; BODRUM FK VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞTI

Son 5 sezonda ligde başarısızlığın faturası kesilen hoca sayısı 121'e ulaştı. Bu anlamda en istikrarsız takım, 10 isme veda eden Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibini; Kayserispor (9), Beşiktaş (7) ve Konyaspor (7) takip etti. Fenerbahçe 5, Trabzonspor 4, Galatasaray 2 hoca değişimine gitti. Bu arada Konyaspor, Ali Çamdalı'nın yerine dün Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Bodrum FK ise Volkan Demirel ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.