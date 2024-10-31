Valencia - Real Madrid maçı sel nedeniyle ertelendi mi?

İspanya La Liga'da 12. haftada oynanması planlanan Valencia - Real Madrid karşılaşması yaşanan sel felaketi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Valencia şehrinde 29 Ekim Salı gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir sel felaketine neden oldu. Son alınan bilgilere göre, selde en az 95 kişi hayatını kaybetti ve ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Olay hakkında BBC'ye konuşan Guillermo Serrano Perez, "Su yükselmeye başladığında, bir dalga gibi üzerimize geldi. Tsunami gibiydi" ifadelerini kullandı.