Vincenzo Montella’dan beklenmeyen Mauro Icardi itirafı!

'SON BİR SENELİK PERİYOTTA FIFA SIRALAMASINDA 16 BASAMAK YÜKSELDİK'

FIFA sıralamasında 16 basamak yükseldiklerini ve devamını da getirmek için çok çalıştıklarına vurgu yapan Vincenzo Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Baktığınızda bunların hepsi çok önemli başarılar. Bunları nasıl yaptınız diye sorarsanız tabii ki de tek başıma yapmadım. Futbolcularımızın sayesinde de bunları başardık ve futbolcularımızın etrafında olan bütün görevlerde çalışan arkadaşlarımızla beraber hep birlikte çalışarak bunu başardık. Bütün bu başarılar bize mutluluk veriyor ama burada durmak istemiyoruz. Burada daha fazlasını yapabileceğimizi de biliyoruz ve ilerisi için de çalışmaya devam ediyoruz. Son bir senelik periyotta FIFA sıralamasında 16 basamak yükseldik. Burada durmak istemiyoruz dediğim gibi. Devamını getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

'TARAFTARLARIMIZIN SEVGİSİNİ VE TUTKUSUNU TÜRK RUHUYLA HİSSEDEBİLİYORUZ'

Taraftar desteğinin önemine değinen Montella, "Sahaya çıktığımızda taraftarlarımızın sevgisini ve tutkusunu Türk ruhuyla hissedebiliyoruz. Bu çok önemli bir detay bizler için ve gurur veriyor. Böyle bir birliktelik yaşadığımız için. Bunu daha iyi kılabilmek adına son adım belki de İstanbul'u birleştirmek olacak. Çünkü burada çok fazla biliyorsunuz farklı takım taraftarları var. Onların hepsini birleştirebilirsek o zaman bir adım daha ileriye atmış oluruz ve çok daha güçlü oluruz hep beraber" yorumlarında bulundu.