Ozan Tufan’a Fenerbahçe maçında özel görev

Geçmişte Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, Hull City'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş'in bu karşılaşmada Ozan'ı farklı bir görevle sahaya sürmesi bekleniyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Şenol Güneş'in 10 numara pozisyonu için adaylarından biri de Ozan Tufan. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien karşısında 10 numara olarak görev alan Ozan, Güneş'in bu tercihinde tecrübeli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

TRABZONSPOR'UN KADRO PLANI

Ozan Tufan'ın yanı sıra Muhammed Cham, Enis Bardhi ve Cihan Çanak gibi diğer 10 numara adayları da Şenol Güneş'in kadro planında yer alıyor. Öte yandan, Fenerbahçe maçında Batista Mendy'nin asıl pozisyonu olan orta sahaya çekileceği belirtiliyor. Şenol Güneş'in Mendy'nin yanında ise Lundstram'a görev vermesi planlanıyor. Savunmada ise Denswil ve Savic ikilisinin stoper olarak sahaya çıkacağı kaydedildi.