Son dakika: Galatasaray’a Ismail Jakobs müjdesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Süper Lig'de 11. haftayı BAY geçen Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Tottenham maçına çevrildi.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Cimbom'a Ismail Jakobs'tan müjdeli haber geldi.
Sezon başında Monaco'dan transfer edilen Senegalli sol bek oyuncusu Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.Sarı kırmızılı formayla 7 maçta görev alan yıldız oyuncu Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Antalyaspor maçının 23. dakikadasında sakatlanan Ismail Jakobs oyuna devam edememişti.
Yıldız oyuncunun yokluğunda sol bek bölgesinde Barış Alper, Jelert ve Berkan Kutlu görev almıştı.Tedaviye hızlı şekilde cevap veren İsmail Jakobs'un Tottenham maçına yetişebilme ihtimali teknik heyetti yüzleri güldürdü.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Ismail Jakobs'un Tottenham maçında süre alabileceği öğrenildi.