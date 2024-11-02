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Giriş Tarihi: 2.11.2024 21:56 Son Güncelleme: 2.11.2024 21:57

Aytaç Kara: Zorlu bir maç olacağını biliyorduk

Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, Süper Lig'in 11.haftasında 3-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından, "İlk devre dengeli gitse de ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve kazanan taraf olduk" dedi.

AA
Aytaç Kara: Zorlu bir maç olacağını biliyorduk

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Aytaç Kara, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kara, mücadeleye iyi hazırlandıkları bir maçı kazandıklarını söyledi.

"POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİK VE KAZANDIK"

Tecrübeli oyuncu, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu, iyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. Hafta içi çok iyi hazırlandık. İlk devre dengeli gitse de ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve kazanan taraf olduk. Mücadele eden arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık." diye konuştu.

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Aytaç Kara: Zorlu bir maç olacağını biliyorduk
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