Aytaç Kara: Zorlu bir maç olacağını biliyorduk

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Aytaç Kara, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kara, mücadeleye iyi hazırlandıkları bir maçı kazandıklarını söyledi.

"POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİK VE KAZANDIK"

Tecrübeli oyuncu, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu, iyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. Hafta içi çok iyi hazırlandık. İlk devre dengeli gitse de ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve kazanan taraf olduk. Mücadele eden arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık." diye konuştu.