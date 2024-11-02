Bandırmaspor tek golle kazandı!

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçı deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Bu sonuçla maç fazlasıyla zirveye yerleşen Bandırmaspor'a 3 puanı getiren golü karşılaşmanın 28. dakikasında Sergen Piçinciol attı. Bandırmaspor 21 puana yükselirken, Adanaspor ise 6 puanda kaldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Nurettin Dinçer Demir, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Adanaspor: Korcan Çelikay, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Fofana, Innocent, Diakite (Dk. 74 Dabo), Metehan Altunbaş (Dk. 64 Doğukan Emeksiz), Harun Alpsoy (Dk. 74 Devran Şenyurt), Yepie (Dk. 64 Tapsoba), Ciss
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen (Dk. 39 Akın Alkan), Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Nomel, Mulumba, İbrahim Kaya (Dk. 59 Kerem Atakan Kesgin), Mehmet Özcan (Dk. 90+4 Rodrigo), Diniyev (Dk. 78 Faruk Can Genç), Paulinho (Dk. 78 Sitoe), Paixao
Gol: Dk. 28 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Mehmet Özcan, Dk. 54 Rahmetullah Berişbek (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 43 Metehan Altunbaş, Dk. 44 Innocent (Adanaspor)