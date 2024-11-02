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Giriş Tarihi: 2.11.2024 18:02 Son Güncelleme: 2.11.2024 18:07

CANLI | Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah Beyazlılar, geçen hafta kaybedilen derbi sonrası yeniden çıkış arayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

CANLI | Beşiktaş, evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Ligdeki namağlup unvanı derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, Sarı Kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak.

Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Siyah Beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi. Oynadığı maçların 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa ise 11 puanla 10. basamakta yer alıyor.

CANLI | BEŞİKTAŞ 0 - 0 KASIMPAŞA

11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa Silva, Semih, Muci, Immobile

KASIMPAŞA: Gianniotis, Sadık, Yasin, Winck, Rodrigues, Sadiku, Barak, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

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CANLI | Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...
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