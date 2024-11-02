CANLI | Beşiktaş, evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Ligdeki namağlup unvanı derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, Sarı Kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak.

Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Siyah Beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi. Oynadığı maçların 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa ise 11 puanla 10. basamakta yer alıyor.

CANLI | BEŞİKTAŞ 0 - 0 KASIMPAŞA

11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa Silva, Semih, Muci, Immobile

KASIMPAŞA: Gianniotis, Sadık, Yasin, Winck, Rodrigues, Sadiku, Barak, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.