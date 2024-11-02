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Giriş Tarihi: 2.11.2024 10:45 Son Güncelleme: 2.11.2024 10:54

Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklamalar! Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan açıklamalar! Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda konuştu...

Son dakika haberi... Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Trabzonspor'un çok büyük bir vergi borcu var. Onun dışında bizim piyasaya borcumuz 1 milyar seviyelerinde. Mevcut vergi borcunun da faizlendirilmesi nedeniyle kulübümüzün önündeki en büyük problem vergi borcudur.

Trabzonspor'un bankalara yılda 700-800 milyon TL arasında olan faiz yükünden kurtulmasını sağladık. Bugüne kadar Türk futbol tarihindeki en yüksek bütçeli stat sponsorluğunu gerçekleştirdik..

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Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklamalar! Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu...
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