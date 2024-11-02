Çorum FK, 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Ahlatcı Çorum FK karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Çorum FK, 3-2 kazandı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Ahlatcı Çorum FK puanını 16'ya yükseltirken, Ankara Keçiörengücü 14 puanda kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Kağan Çalışır, Ferhat Çalar
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Süleyman Luş, Erkam Develi, Camara (Dk. 69 Abazaj), Rroca (Dk. 70 Halil Can Ayan), Traore, Ali Dere (Dk. 81 Dembele), Diouf (Dk. 63 Görkem Bitin)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre (Dk. 52 Mehmet Tayfun Dingil), Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 72 Catic), Suat Kaya (Dk. 72 Eren Karadağ), Boudjemaa (Dk. 46 Tunahan Ergül), Geraldo, Kasongo (Dk. 31 Verheydt)
Goller: Dk. 11 Camara, Dk. 36 Rroca (Ankara Keçiörengücü), Dk. 26 Suat Kaya, Dk. 75 Eren Karadağ, Dk. 90+1 Toure (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 59 Suat Kaya, Dk. 90+5 Tunahan Ergül (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 60 Traore, Dk. 90+6 Abazaj (Ankara Keçiörengücü)