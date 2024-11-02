Giovanni van Bronckhorst: Takımımı ilk defa böyle görüyorum

Beşiktaş, Süper Lig'in 11.haftasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah Beyazlılarda teknik direktör Gİovanni van Bronckhorst maç sonu açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMI BÖYLE İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Bronckhorst, "Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"İYİ OYNAMADIK"

49 yaşındaki teknik adam, "İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor." dedi. (beIN SPORTS)