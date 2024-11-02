Kayseri’de gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. İki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 bitti.

Bu sonuçla Sarı Kırmızılılar puanını 9, Adana Demirspor ise 2 yaptı. Ligde gelecek hafta Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olurken, Adana Demirspor, Eyüpspor'u konuk edecek.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener

Kayserispor: Bilal, Attamah, Jeanvier, Carole, Gökhan, Kartal (Boa Morte dk. 73), Bourabia (Ramazan dk. 84), Hasan Ali, Mane (Ackahdk. 84), Cardoso, Nazon (Bahoken dk. 63)

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Arif, Baran, Eray, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Adana Demirspor: Vedat, Arda Kurtulan, Semih, Tolga, Abdulsamet, Maestro, İzzet (Shehu dk. 64), Fougeu (Yusuf Sarı dk. 46), Tayfun, Ali Yavuz (Aymbetov dk. 79), Yusuf (Alioui dk. 88)

Yedekler: Murat, Manev, Burhan, Nourani, Osman, Ahmet

Teknik Direktör: Serkan Damla

Sarı kartlar: Kayra, Attamah, Bourabia, Bilal (Kayserispor), Abdulsamet, Shehu (Adana Demirspor)