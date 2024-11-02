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Giriş Tarihi: 2.11.2024 19:09

Kayseri'de gol sesi çıkmadı!

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

İHA
Kayseri’de gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. İki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 bitti.

Bu sonuçla Sarı Kırmızılılar puanını 9, Adana Demirspor ise 2 yaptı. Ligde gelecek hafta Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olurken, Adana Demirspor, Eyüpspor'u konuk edecek.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener

Kayserispor: Bilal, Attamah, Jeanvier, Carole, Gökhan, Kartal (Boa Morte dk. 73), Bourabia (Ramazan dk. 84), Hasan Ali, Mane (Ackahdk. 84), Cardoso, Nazon (Bahoken dk. 63)

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Arif, Baran, Eray, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Adana Demirspor: Vedat, Arda Kurtulan, Semih, Tolga, Abdulsamet, Maestro, İzzet (Shehu dk. 64), Fougeu (Yusuf Sarı dk. 46), Tayfun, Ali Yavuz (Aymbetov dk. 79), Yusuf (Alioui dk. 88)

Yedekler: Murat, Manev, Burhan, Nourani, Osman, Ahmet

Teknik Direktör: Serkan Damla

Sarı kartlar: Kayra, Attamah, Bourabia, Bilal (Kayserispor), Abdulsamet, Shehu (Adana Demirspor)

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Kayseri'de gol sesi çıkmadı!
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