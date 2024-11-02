Kocaelispor evinde Fatih Karagümrük’ü 2 golle geçti

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 11'inci haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla devirdi.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller 53. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 90+3'te Mendes'ten gelirken, Karagümrük'ün tek golünü 57. dakikada Dovedan attı.
MAÇTAN NOTLAR:
15'inci dakikada Fatih Karagümrük kontratağında Tresor Doh'un pasını karşılayan Camacho sağ kanattan rakip takımın kale içine girerek yerden çektiği şut Kocaelispor savunmasına çarparak kornere çıktı.
25'inci dakikada Kocaelispor'da Mendes'in ortasını karşılayan Barış Alıcı rakip kaleye kafayla vurdu. Emre Bilgin topu çıkararak kornere gönderdi.
26'ncı dakikada rakip ceza sahasında Kocaelisporlu Yusuf Cihat'ın vuruşunu karşılayan Vukovic yerden gelişine şutunu çekti. Kaleci Emre'nin solundan ağlara giden topu Karagümrük oyuncusu Çağtay gol çizgisi üzerinden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
53'üncü dakikada rakip ceza sahasında Muharrem Cihan'ın ortasında Mendes kafası ile topu indirdi, Oğulcan Çağlayan topu gelişine vurarak takımını öne geçirdi: 1-0
57'inci dakikada frikikte topun başına geçen Karagümrük oyuncusu Dovedan'ın çektiği şut rakip kalenin ağlarıyla buluştu: 1-1
90+3'te Kocaelispor'da Beridze'nin pasında ceza sahsında topla buluşan Markao'nun yerden çektiği şut kaleci Emre'den döndü. Dönen topu karşılayan Caktas'ın arka direğe yaptığı ortayla buluşan Mendes kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mert Bulut
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Vukovic, Muharrem Cinan (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Pedrinho(Dk 87, Tarhan Serbest, Yusuf Cihat Çelik(Dk. 74 Markao), Barış Alıcı(Dk. 66 Beridze), Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Ahmet Sağat), Mendes
FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin, Atakan Rıdvan Çankaya(Dk. 74 Berkay Tolga Dabanlı), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Johnson(Dk. 82 Flavio Paoletti), Tresor Doh, Camacho(Dk. 88 Ahmet Sivri), Gökhan Gürpüz(Dk. 73 Muhammed Mert), Dovedan(Dk. 73 Didier Lamkel Ze), Wesley
GOLLER: Dk. 53 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+3 Mendes (Kocaelispor), Dk. 57 Dovedan Fatih Karagümrük
SARI KARTLAR: Pedrinho, Tarkan Serbest (Kocaelispor), Muhammed Mert, Tresor Doh, Wesley (Fatih Karagümrük)