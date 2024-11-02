Mert Günok: İlk yarıdan daha kötü bir oyunla yenildik

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mert Günok, "Bu mağlubiyet için çok fazla söylenecek şey yok. Her şey ortada. İlk yarı da çok bir varlık gösterdiğimiz söylenemez ama ona rağmen ilk yarının sonunda bir gol bulduk. Aslında bu moralle ikinci yarı daha iyi çıkıp maçı bitirmemiz gerekiyordu. Ama ikinci yarı neredeyse ilk yarıdan daha kötü bir oyunla mağlup olduk." dedi.

"BU MAÇIN AÇIKLAMASI YOK"

Tecrübeli eldiven, "Buraya gelen taraftarlarımıza özellikle geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra bizim de beklediğimiz o reaksiyonu veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maçın fazla bir açıklaması yok açıkçası." diye konuştu. (beIN SPORTS)