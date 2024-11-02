Nuri Şahin’in öğrencileri 3 maç sonra kazandı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 9. hafta maçında zirve mücadelesi veren Leipzig'i konuk etti.
Misafir takım, Signal Iduna Park'ta yapılan mücadelenin 27. dakikasında Benjamin Sesko'nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 30. dakikasında Maximilian Beier'in attığı golle beraberliği sağlayan Borussia Dortmund, 65. dakikada Sehrou Guirassy'in kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
3 MAÇ SONRA KAZANDI
Sırasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 5-2, Bundesliga'da Augsburg 2-1 ve Almanya Kupası'nda Wolfsburg'a uzatmada 1-0 kaybeden Nuri Şahin'in öğrencileri, 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.
Borussia Dortmund, bu galibiyetle 16 puana yükseldi. Leipzig ise 20 puanda kaldı.