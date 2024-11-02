Ölüm tehditleri aldı, savcılığa gitti

G.Saray-Beşiktaş maçı performansı sonrasında eleştirilerin odak noktası olan ve Beşiktaş'ın" dediği hakem Arda Kardeşler'e bu hafta maç verilmedi. Ancak 36 yaşındaki orta hakem, ölüm tehditleri almasının ardından soluğu savcılıkta aldı. Bursa Adliyesi'ne giden ve bu konuda suç duyurusunda bulunan Kardeşler, çok sayıda tazminat davası da açtı.Hakaret davalarının büyük bölümünün uzlaşma yolu ile çözüldüğü buradan da Kardeşler'e yüklü bir gelir geleceği iddia ediliyor.