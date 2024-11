Sinan Kaloğlu: Takım ligde kalıyorsa hepimiz için başarıdır

Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu.

"SKOR ÇOK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Adana Demirspor oyuncularını tebrik ettiğini belirten Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Rakip oyuncular çok iyi mücadele ettiler. Bizim futbolcularımızla, kardeşlerimiz de çok iyi mücadele etti. Öncelikle tabii biz bu karşılaşmayı kazanmak için çıktık. Kazanmak için de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Bu tip maçların zor olacağı, rakibin erken gol bulmadıkça direncinin çok yükseleceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Zaten maçın içinde özellikle ilk yarı çok istediğimiz oyunu oturtturamazsak da aslında pozisyonlar da geldi. O pozisyonlarda işte golü bulabilseydik bizim için daha bir rahat bir maç geçebilirdi. Skor çok daha farklı olabilirdi. Devre arası hem diziliş hem de bazı oyuncularla bir 10 dakika sonra değiştirmemizle birazcık daha hareketlendik. Ceza sahasının içinde 20 kere topla buluştuk. 35 tane orta yaptık. Yüzde 85 pas isabetiyle oynadık. Ama 14-15 tane de şut attık. Ama maalesef futbol gol oyunu. Biz de bugün o golü atamadık. Çocuklar ellerinden geleni yaptı. İyi niyetli bir şekilde mücadele ettiler. Ama bazen olmayınca olmuyor. Tabii iyi bir çıkışımız vardı. Son 2 haftada 4 puan aldı. Uzun zamandır galip gelemeyen bir Kayserispor vardı. Deplasmanda bunu yenmiş olduk. İçeride de uzun zaman galip gelemeyen yine bir Kayserispor var. Bunu bugün kırmak istiyorduk açıkçası. Ama üzgünüz. Gelişeceğiz. Oyuncularımızla da bunu konuştuk. Bugün daha fazla birbirimize sarılacağız. Çocukların enerjileri güzel. Herkes üzgün şu anda. Ama enerjimiz takımın içinde gayet iyi. Ben bu güzel birlikteliğin çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"BU TAKIM LİGİ İYİ YERDE BİTİRECEK"

Maç sonrası tribünlerden gelen 'istifa' tezahüratlarının da hatırlatılması üzerine Kaloğlu, "Belli bir taraftar kesimi böyle bir şeyde (istifa) bulundu. Açıkçası ben onlara saygı duyuyorum. Çünkü, onlar bu takımın galip gelmesini istiyorlar. Biz de istiyoruz. Ama ben ekibimle birlikte daha yeni geldim.2 haftada 4 puan aldık. Bir şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz. Birçok verilerde daha iyi duruma geldik. Sonuçta bugün çocuklar her şeyini yaptı. Antep maçında da her şeyi yaptı çocuklar. Gördünüz. Ama gol olmayınca olmuyor. Maalesef bugün o golü atıp taraftarlarımızı sevindirmek istedik. Ama sabırlı olsunlar. Biz şu an sürecin içindeyiz. Mayıs'a kadar da önemli olan ne kadar puan alırsak, Mayıs'ta eğer bu lig bittiğinde, bizim takım ligde kalıyorsa hepimiz için başarıdır. O yüzden merak etmesinler. Bu takım bu ligde iyi yerlerde bitirecek. Önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa maçının Gidip de kazana da biliriz" dedi