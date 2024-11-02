Son dakika: Attila Szalai Fenerbahçe’yi arıyor! Bu sezon hiç süre alamadı...

Fenerbahçe'den 2023 yazında Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai için Almanya'da işler yolunda gitmiyor.

Alman ekibinde geçen sezon istediği şansı bulamayan ve sezonun ikinci yarısında Freiburg'a kiralanan Szalai, bu sezon da istediği forma şansını bulamadı.

Szalai, Kasım ayına girilirken bu sezon Hoffenheim'da hiç forma şansı bulamadı.

SON RESMİ MAÇ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Bu performansı sonrası Macaristan Milli Takımı'ndaki yerini de kaybeden 26 yaşındaki futbolcu, son resmi maçına Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çıktı. 15 Haziran'da oynanan İsviçre maçına ilk 11'de başlayan Szalai, 23 Haziran'daki İskoçya maçında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Macar savunma oyuncusunun kulübü Hoffenheim ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.