Son dakika: Fenerbahçe, Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Papara Park Stadyumu'ndaki mücadelenin başlama saati ise 19.00.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Bodrum FK maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yapmayı planlıyor. Deneyimli teknik adam, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'yu yedek soyunduracak. Bu oyuncuların yerine ise Fred, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i şu şekilde:

"Livakovic- Osayi-Samuel, Becao (Çağlar Söyüncü), Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En Nesyri"

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 2 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor ile oynayacağı maçta 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

FRED GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fred, Bodrum FK ile oynanan maçta forma giyememişti. Cezasını tamamlayan Brezilyalı orta saha, Trabzonspor deplasmanında sahadaki yerini alabilecek.

FENERBAHÇE LİGDE TRABZONSPOR İLE 101'İNCİ KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu güne kadar Trabzonspor ile 100 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, bu maçların 39'unu kazanarak rakibine üstünlük kurdu. 34 maç berabere biterken; 27 karşılaşma ise bordo-mavililerin galibiyetiyle sonuçlandı.

Öte yandan bu iki ekibin son karşılaştığı maçı Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

JOSE MOURİNHO, 3'ÜNCÜ KEZ TRABZONSPOR'A KARŞI

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, 3'üncü kez Trabzonspor'a rakip olacak. Mourinho, 2021-22 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda İtalyan ekibi Roma'nın teknik direktörü olarak Trabzonspor'a rakip olmuştu. İtalya'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Roma, Trabzon'daki maçı ise 2-1 galip tamamlayarak gruplara kaldı.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR TRİBÜNDE YER ALAMAYACAK

Fenerbahçe taraftarı, uzun zamandır olduğu gibi bu sene de Trabzonspor deplasmanında yer alamayacak. Trabzon Valiliği, sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe alınmaması yönünde karar aldı.