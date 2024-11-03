Bu maç çıkış noktamız olsun

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maça galibiyet odaklı hazırlandı. Bordo-mavililer, rakibi ilk dakikadan itibaren tamamen dolu olacak tribünlerin de desteğini arkasına alarak baskı altına almaya çalışacak.
Mücadeleye de pres ve ön alanda oynama arzusu ile çıkacak teknik patron Şenol Güneş, futbolcuları motive etmek için birçok farklı konu başlığı belirledi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının üzerinde en fazla durduğu konunun, "Bu maçı alalım, rahatlayalım. Bizim için çıkış noktası olsun"
dediği öğrenildi.
BİTİRİCİ OLMALISIN!
72 yaşındaki çalıştırıcı, ileride görevlendireceği Banza'dan da bulduğu fırsatlarda bitiriciliğini konuşturmasını istedi.
BAŞKAN: MİSAFİR MİSAFİRLİĞİNİ BİLMELİ!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç öncesi F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u misafir edeceklerini söyledi. Doğan, "Ali Koç, davetimize icabet edecek. Gelen herkesi başımızın üstünde misafir ederiz ama misafir de misafirliğini bilmeli. Ali Koç ile yemek yiyeceğiz"
dedi. Bu arada Trabzonspor'da dün gerçekleştirilen 57. olağan divan genel kurulunda borç 3 milyar 883 milyon 309 bin lira olarak açıkladı.