Bu maç çıkış noktamız olsun

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maça galibiyet odaklı hazırlandı.Mücadeleye de pres ve ön alanda oynama arzusu ile çıkacak teknik patron Şenol Güneş, futbolcuları motive etmek için birçok farklı konu başlığı belirledi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının üzerinde en fazla durduğu konunun,dediği öğrenildi.72 yaşındaki çalıştırıcı, ileride görevlendireceği Banza'dan da bulduğu fırsatlarda bitiriciliğini konuşturmasını istedi.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç öncesi F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u misafir edeceklerini söyledi. Doğan,dedi.