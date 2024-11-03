FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Müldür’e 7 milyon Euro

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Mert Müldür ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Avusturya medyasındaki haberlere göre Salzburg, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Salzburg'un devre arası transfer döneminde 7 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. 2023 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Mert Müldür bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev aldı. 25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda gol atamazken 1 asiste imza attı.

31 kez A Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcunun 2 golü bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Mert Müldür'ün satışını şimdilik düşünmüyor. Ancak devre arası bek takviyesi gelirse teklif masaya yatırılacak. 1999 doğumlu futbolcu, sağ bek mevkisinin yanı sıra stoper ve sol bekte de forma giyebiliyor. Milli futbolcu kariyerinde Sassuolo ve Rapid Wien'de forma giydi. İtalya ekibi Sassuolo'da toplamda 90 maça çıkan Mert Müldür, 2 gol 2 asiste imza attı. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro. (Takvim)

