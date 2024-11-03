GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da herkes golcü: 10 farklı isim

Süper Lig'in yenilgisiz lideri durumundaki Galatasaray, birçok istatistikte zirvede bulunuyor. 29 golle en çok ağları sarsan takım olan sarı-kırmızılılar, stoperden forvete her bölgeden skor katkısı aldı. Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun 2 golü dışındaki 27 gol tam 10 farklı isimden geldi. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Dries Mertens, Mauro İcardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi 10 haftada fileleri havalandırdı.

DAVINSON HARİÇ 9 FUTBOLCU ASİST YAPTI

Bu oyunculardan stoperdeki Sanchez dışındaki 9 futbolcu ayrıca asist yaptı. Ligde golü olmayan Kaan Ayhan, İsmail Jakobs, Kerem Demirbay ve genç Metehan Baltacı da gol pası verdi. Geçen sezon hücumda Mauro İcardi'ye bağımlı olan Galatasaray'da artık skor yükü eşit dağılıyor. Birçok oyuncudan katkı alan teknik direktör Okan Buruk da üçlü savunma ve çift forvet gibi farklı sistemleri deneyerek rakiplerin önlem almasını zorlaştırıyor.