GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da kanat sürprizi: Chiesa

Sol kanat için alternatif bir liste oluşturan Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirmiş durumda. Operasyon planlandığı gibi giderse, Galatasaray'ın önceliği ara transferde bu bölgeyi güçlendirmek. Ancak listedeki isimlerin durumuna göre sol kanat transferi sezon sonuna da bırakılabilir. Radara takılan oyuncularla ilgili çalışmalar da şimdiden başladı.

Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim Liverpool'dan... İngiliz devinin sezon başında Juventus'tan transfer ettiği Federico Chiesa, şu ana kadar Ada'da aradığını bulamadı. Süre almakta zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, İtalya Milli Takımı'ndaki yerini de kaybetti. Chiesa sürecin bu şekilde ilerlemesi halinde Liverpool'dan ayrılmak istiyor. Galatasaray cephesi de bu krizi bir fırsata çevirmenin peşinde. İtalyan yıldızın kiralanması konusunda bazı görüşmeler yapılacak. Oyuncunun menaceriyle irtibata geçildiği de gelen haberler arasında...

OSIMHEN DE DEVREDE

Bir yandan Chiesa için devreye giren Sarı Kırmızılılar, diğer taraftan çok daha zorlu bir transfer girişimine başladı. Galatasaray'ın planı, Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Alex Iwobi'yi renklerine bağlamak. 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Fulham'ın tüm maçlarında görev yaptı ve takımın kilit isimleri arasında yer alıyor. Ancak yıldızını Arsenal'de parlatan Iwobi, yeniden şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımın formasını giymek istiyor.

Galatasaray yönetimi, şu sıralarda kiralanması mümkün görünmeyen Iwobi'yi bonservisiyle birlikte kadroya katmanın peşinde. Oyuncuyu ikna etme konusunda Osimhen de devrede olacak. Hatta golcü oyuncunun aynı zamanda televizyon programcısı olan bir yakın arkadaşı, Galatasaray'ın Nijeryalı bir başka starla görüşme halinde olduğunu ileri sürmüştü. İşte bu oyuncunun da Iwobi olduğu iddia ediliyor. Bu transferde Fulham'ın talepleri belirleyici rol oynayacak. Ancak Sarı-Kırmızılılar, devre arasında olmasa bile en kötü ihtimalle sezon sonunda Iwobi'yi İstanbul'a getirmeye kararlı görünüyor. (Fanatik)