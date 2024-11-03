Jose Mourinho’dan zehir zemberek açıklama: Onu bir daha istemiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 11.haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 90+12'de Amrabat'ın attığı golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı Lacivertliler, bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ONU BİR DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Mourinho maçın ardından açıklamasında; "Maçın adamı Atilla Karaoğlan'dı. Görünmeyen adam. Sahadaki hakem sadece bir çocuk. Atilla Karaoğlan ise maçın adamı. Onu bir daha bizim maçlarımızda görmek istemiyoruz. VAR olarak da istemiyoruz. Sahada da istemiyoruz. Ben buraya gelmeden önce bir sürü şey söylenmişti bana ve ben buna inanmamıştım. Daha da kötüymüş." dedi.

"BANA HİKAYENİN YARISINI ANLATMIŞLAR"

Portekizli çalıştırıcı, "Karşımızda iyi bir takım vardı ve iyi mücadele ettiler ancak biz sisteme karşı oynuyoruz. Bunları söylerken tüm Fenerbahçe taraftarı adına konuşuyorum. Bu yüzden coşkulu bir kutlama yaptık. Bana gelmeden önce hikayenin yarısını anlatmışlar. Tamamını anlatsalardı, gelmezdim." diye konuştu.

"HAKEM KAHVE Mİ İÇİYORDU?"

Mourinho sözlerinin devamında, "Sistem daha da güçlü üzerimize gelirse, sözlerim uçar kaybolur. Bright'a yapılan hareket mesela. VAR hakemi o sırada kahve mi içiyordu? Görmedi mi? Ya da bizim lehimize penaltı vermesi gereken pozisyonda çay mı içiyordu? O yüzden mi görmedi? Ben buralı değilim. Siz Türklerin bunları konuşması gerekiyor. Ben değil. Yıllarca olan haksızlıkları sizin konuşmanız gerekiyor. Biz temiziz." ifadelerini kullandı.