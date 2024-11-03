Raphinha’dan eleştirilere ’avukatlık’ tepkisi

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, futbolcuların eleştirilmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Raphinha, "İnsanlar her şeyi konuşmaya hakları olduğunu, sizin de susmanız gerektiğini düşünüyorlar. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu işi yaptığım için şanslıyım ama bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Bir şeyler ters gider gitmez insanlar hemen eleştirilere başlıyor. Bir avukat, aldığı davayı kazanamayınca onun sosyal medya hesabına gidip berbat biri olduğunu söylüyor musunuz? Sonuçta biz de işimizi yapıyoruz" diye konuştu.



27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barça'da 14 maça çıktı ve 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

