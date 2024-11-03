Şenol Güneş: Bu kadar emeğin karşılığında bu olmamalıydı

Süper Lig 11'inci haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Oyuna da iyi başladık. Pozisyonlar da bulduk. Ama golü bulamadık. Oyunun kontrolünü iyi yapmıştık önde baskıyla. Rakibin o baskıdan çıktıktan sonra etkili olduğunu biliyorduk. Çoğunlukla iyi yapmamıza rağmen yediğimiz ilk golde çıkarken top kaybı ve rakibin arkamıza attığı top sonrası yediğimiz gol ilk yarının 1-0 aleyhimize bitmesinin tam tersine bizim öne geçmemiz gerekiyordu. Ama bütün bunlara rağmen bulamadığımız golleri penaltı pozisyonlarıyla 2 tane attıktan 2-1 öne geçtikten sonra yine yediğimiz ikinci golden sayısal fazlalığımız var, yine basit hata. Üçüncü gol yine aynı şekilde. Yani hem futbolun adaleti hem de şanssızlığını yaşayan bir takım olarak bugün için çok üzgünüz. Çünkü taraftar, oyuncular, saha ambiyans her şey güzeldi." dedi.

"BU KADAR EMEĞİN KARŞILIĞI BU OLMAMALIYDI"

Güneş, "Oyun olarak da daha önceki oyunlara göre daha inançlı, cesur, yürekten oynayan, kazanmak için oynadığını gösteren bir takım vardı. Ama maç bittiği zaman 3-2 mağlup olarak ayrıldık. Hakikaten çok üzgünüz. Çünkü bütün oyuncular sonuna kadar maça asıldılar. Baktığınız zaman oyun bittiği zaman tabi etkisi oldu. Bu kadar emeğin karşılığında bu olmamalıydı. Ama hatalarımızı yine gördük. Dediğim gibi sayısal fazlalığımıza rağmen gol yememiz kötü, yakalanan pozisyonda atamamız kötü. Diğerlerini zaten konuşmayı doğru bulmuyorum. Hak edilen bir galibiyet olabilecekken tam tersi mağlup olarak buradan ayrıldık" diye konuştu.

"HEM MAÇI KAZANIP HEM DE ŞİKAYETÇİ OLMAK..."

Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonrası VAR Hakemi ile ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine "VAR'dan kazanmasına rağmen şikayetçiyse ben de şikayetçiyim. Hem maçı kazanıp hem de şikayetçi olmak ileriye dönük bir yatırımdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.