Yiğido’dan 10 kişiyle üst üste 3. galibiyet

Sivasspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup edip üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrıldı. 8. dakikada Olawoyin'in ceza alanına gönderdiği topa altı pas içerisinde Varesanovic dokundu ve konuk takımı öne geçirdi: 0-1.61. dakikada Rize savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Uğur sol kanattan ceza alanına ortaladı.73. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Uğur Çiftçi, 2'nci sarı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Sİvasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Takım için herkes gecesini gündüzüne katıyor, antrenörler yerden yere vuruluyor. Sonuçta herkesin bir ailesi var, normalde bugün istifa edecektim; sonra futbolcular, sevdiklerimiz, belli insanlarımız 'Asla kabul etmiyoruz' dediler. Velhasıl istifadan vazgeçtim. Bizler Sivasspor'un gelişimi için mücadele ettiğimiz bir ortamdayız. Her platformda onun mücadelesini veriyoruz. Öyle bir zaman geliyor ki giyimimize, bakışımıza, hatta besmele çektiğimiz için bize şey olan insanlarımız var" ifadelerini kullandı. Uygun daha sonra besmele çekerek ve dua okuyarak toplantıdan ayrıldı.