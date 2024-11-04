FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel, Bilica’yı hatırlattı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 55. dakikasında Okay Yokuşlu ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonun ardından Bordo-Mavililer penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen Simon Banza, Livakovic'i geçerek durumu 1-1'e getirmişti. Trabzonspor'un penaltı atışından önce Nijeryalı futbolcunun penaltı noktasını eşelemesi taraftarlar tarafından görüntülendi. 26 yaşındaki futbolcunun bu görüntüleri maçın ardından sosyal medyada gündem oldu.

BILICA NE YAPMIŞTI?

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010 tarihindeki lig maçında sarı-lacivertli takımın ''Bilica'' lakaplı Brezilyalı futbolcusuFabio Alves Da Silva, siyah-beyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışıöncesinde penaltı noktasını kramponuyla eşeledi.

Daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Volkan Demirel kurtararak, ezeli rakibine beraberlik şansı tanımadı. Bilica'nın futbol sahalarında çok ender yaşanan fair-play dışı bu hareketi spor gündemini bir süre işgal etti.