MKE Ankaragücü’nden 1. Lig’e en kötü ikinci başlangıç

Sezonun 11. haftasında konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK'ye 1-0 kaybeden başkent ekibi, ligdeki 5. yenilgisini aldı. MKE Ankaragücü, 114 yıllık tarihinde 8. kez bir alt ligde mücadele ediyor. Geçmişteki 7 döneminin 5'inde Türkiye'nin en üst ligine yükselen sarı-lacivertliler, bu sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı. İlk 11 maçta Erzurumspor FK, Central Hospital Ümraniyespor, Fatih Karagümrük, Teksüt Bandırmaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK'ye kaybeden Ankara temsilcisi, 16 puan topladı ve bu ligdeki en kötü ikinci başlangıcını yaptı.

DAHA KÖTÜSÜ GENÇ TAKIMDAN

MKE Ankaragücü bundan daha kötü bir başlangıcı genç oyuncularla mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda yaşadı. Başkent ekibi, o dönem yaşanan maddi zorluklar sebebiyle transfer dahi yapamamış ve çoğu 20 yaş altı oyunculardan oluşan takımla mücadele etmişti. İlk 11 maçta 9 yenilgi alan MKE Ankaragücü, sezonu da 34 karşılaşmada 19 yenilgiyle tamamlayarak son sırada yer alıp 2. Lig'e düşmüştü.

ŞAMPİYON OLUNAN SON 2 SEZONUN UZAĞINDA

MKE Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldiği son 2 sezonun çok gerisinde kaldı. İsmail Kartal ile 2. olduğu 2017-2018 sezonunda sarı-lacivertliler 11 maçta 2 yenilgi alıp, 20 puan topladı. Mustafa Dalcı'nın şampiyon yaptığı 2021-2022 kadrosu ise tek yenilgiyle 11 haftada 24 puan elde etti. Ligde 2 puanlı sistemin uygulandığı sezonların ilk 11 maçında 1980-1981'de 3, 1979-1980'de 2, 1978-1979'da 3, 1976-1977'de 2 yenilgi alan MKE Ankaragücü, 1968-1969'da ise ilk 11 haftada yenilgi yaşamadı.

4 AYDA 3 TEKNİK ADAM

MKE Ankaragücü, bu sezon şu ana kadar 3 teknik adamla çalıştı. Haziran ayının sonunda göreve getirilen Kemal Özdeş ile lig başlamadan kamp çalışmalarından sonra yollar ayrıldı. Özdeş'in yerine gelen Cihat Arslan ise görevinde 5 maç kalabildi. Arslan'ın yerine şu an görevde olan Kenan Koçak eylül ayında takımın başına geçti. MKE Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldiği son iki sezonda teknik adam değişikliği yapmamıştı. 2017-2018'de İsmail Kartal, 2021-2022'de ise Mustafa Dalcı sezon boyunca görevde kalmış ve takımı Süper Lig'e taşımıştı.

ANKARA DIŞINDA LİG GALİBİYETİNE HASRET

MKE Ankaragücü, 1 yıldır Ankara dışında lig galibiyeti alamıyor. Küme düştüğü geçen sezon Süper Lig'de 25 Kasım 2023'te Gaziantep FK'yi deplasmanda yenen sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana Ankara dışında oynadığı 15 lig maçını da kazanmadı. Bu sürede Yeni Malatyaspor'un isteğiyle deplasmanda oynanması gereken maçı konuk ekip ünvanıyla kendi sahası Eryaman Stadı'nda yapan başkent ekibi, karşılaşmayı 2-0 kazandı. MKE Ankaragücü son 1 yılda lig maçları için Ankara dışına çıktığı 15 deplasmanda 10 yenilgi, 5 beraberlik aldı.