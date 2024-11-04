Mourinho’dan yeni paylaşım: Sarı formalıya yapınca sarı kart!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Trabzonspor maçıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Portekizli teknik adam, Stefano Denswil ve Bright Osayi-Samuel arasında yaşanan ve kırmızı kart bekledikleri pozisyonu paylaştı. Mourinho, bu paylaşımına, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart" ifadelerini yazdı.

PENALTI BEKLENEN POZİSYONU PAYLAŞTI

Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından da penaltı bekledikleri pozisyonu paylaşmıştı. Portekizli hoca, paylaşımında "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi" ifadelerini kullanmıştı.