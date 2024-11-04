Neymar, Al Hilal - Esteghlal maçında şok yaşadı!

Suudi Arabistan Ligi'nin son şampiyonu Al Hilal, bugün AFC Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Esteghlal'i konuk etti. Jorge Jesus'un takımı rakibin 3-0 mağlup etti. Al Hilal'in yıldız golcüsü Mitrovic hat-trick yaptı.