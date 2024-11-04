Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Neymar, Al Hilal - Esteghlal maçında şok yaşadı!
Giriş Tarihi: 5.11.2024 00:53

Neymar, Al Hilal - Esteghlal maçında şok yaşadı!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, 1 yıl aradan sonra sakatlıktan dönmüş ve geçtiğimiz hafta ilk maçına çıkmıştı. Bugün de AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta yine sakatlanarak şoku yaşadı. İşte o anlar...

Neymar, Al Hilal - Esteghlal maçında şok yaşadı!

Suudi Arabistan Ligi'nin son şampiyonu Al Hilal, bugün AFC Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Esteghlal'i konuk etti. Jorge Jesus'un takımı rakibin 3-0 mağlup etti. Al Hilal'in yıldız golcüsü Mitrovic hat-trick yaptı.

NEYMAR YİNE ŞOKU YAŞADI

Breziyalı yıldız oyuncu Neymar, 1 yıl süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta ilk kez bir maçta forma giydi. Bugün de Esteghlal karşısıında 58. dakikada oyuna girdi.

Neymar, dakika 87'de kendisine atılan bir topa ayağına uzatırken sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Büyük üzüntü yaşayan Neymar, yaşadığı sakatlık sebebiyle yeşil sahalardan 1.5 ay uzak kalacak.

JORGE JESUS NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Jorge Jesus'un takım AFC Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçın 4'ünü de galibiyetle tamamladı. Al Hilal, bu sonucun ardından puanını 12'ye çıkarırken Esteghlal ise 3 puanda kaldı.

Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde geçtiğimiz sezonu da namağlup bir şekilde şampiyon tamamlamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Neymar, Al Hilal - Esteghlal maçında şok yaşadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA