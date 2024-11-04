Neymar, Al Hilal - Esteghlal maçında şok yaşadı!

Suudi Arabistan Ligi'nin son şampiyonu Al Hilal, bugün AFC Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Esteghlal'i konuk etti. Jorge Jesus'un takımı rakibin 3-0 mağlup etti. Al Hilal'in yıldız golcüsü Mitrovic hat-trick yaptı.
NEYMAR YİNE ŞOKU YAŞADI
Breziyalı yıldız oyuncu Neymar, 1 yıl süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta ilk kez bir maçta forma giydi. Bugün de Esteghlal karşısıında 58. dakikada oyuna girdi.
JORGE JESUS NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Jorge Jesus'un takım AFC Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçın 4'ünü de galibiyetle tamamladı. Al Hilal, bu sonucun ardından puanını 12'ye çıkarırken Esteghlal ise 3 puanda kaldı.
Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde geçtiğimiz sezonu da namağlup bir şekilde şampiyon tamamlamıştı.