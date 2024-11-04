Roma’da hoca krizi: 4 aday var

Sezona istediği gibi başlayamayan ve alınan kötü sonuçların ardından Daniele De Rossi'yle yollarını ayıran, sonrasında Ivan Juric'i göreve getiren Roma'da bir kez daha teknik direktör değişebilir. Son olarak Serie A'da Verona'ya kaybeden Roma'da Ivan Juric'in geleceği belirsizliğini korurken Juric'le yolların ayrılması halinde başkent ekibinin listesinde birçok isim yer alıyor.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Ivan Juric'in yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Shabab'ı çalıştıran Paulo Sousa'nın en güçlü adaylardan biri olduğu belirtildi. Sousa'nın devam eden bir sözleşmesi olmasından dolayı Roma'nın Portekizli teknik direktörü göreve getirmek istemesi halinde bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Roma'nın listesinde ayrıca Massimiliano Allegri, Frank Lampard, Roberto Mancini ve Maurizio Sarri'nin bulunduğu kaydedildi.

