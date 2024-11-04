Savunma düştü hücum sustu!

Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Kazandığı maçları da zorlanarak alan siyahbeyazlılardaSon dönemde hücumda etkinliği azalan Kartal'ın savunmasında da sıkıntılar göze çarpıyor. Lig ve Avrupa'da oynadığı son 4 maçta rakiplerine 78 şut şansı tanıyanRakip, Kartal'ın ceza sahası içerisinde 138 kez topla buluşurken, siyah-beyazlılar ise 95 kez topla oynayabildi.Kasımpaşa maçında başta Arthur Masuaku olmak üzere savunmanın hataları çileden çıkarırkenDemokratik Kongolu futbolcu, Muçi'nin attığı golde asisti yapan isim olsa da yenilenRashica, milli aradan bu yana bir türlü iyileşemedi. 2 hafta süreceği düşünülen sakatlığında 3'üncü haftaya gelindi.Sakatlanana kadar takımın en çok kilit pas atan, en fazla asist beklentisi ve şans yaratan oyuncusu olan Rashica'nın eksikliği dengeleri bozdu.özellikle kanatların sürekli değişmesi oyun planlarını altüst etti.Kasımpaşa maçında ikinci yarı oyuna devam edemeyen ve yerini Mustafa Hekimoğlu'na bırakan Ciro İmmobile'ye Beşiktaş'tan kötü haber geldi. İtalyan futbolcunun arka adalesinde problem olduğunu açıklayan siyah-beyazlı takım,ifadelerini kullandı. Tedavisine başlananOyuncunun milli aradan sonra takıma dönmesi öngörülüyor.