Thomas Reis: "Bana göre Galatasaray ligin en iyisi"

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Çok hak edilmiş bir galibiyet aldık. Çok iyi bir performans gösterdik. Rakibimize çok fazla şans vermedik. Takım olarak iyi bir performans gösterdik. Kontrataklarda iyi kararlar alamadık. Takımımın göstermiş olduğu performanstan gurur duyuyorum. 25 puana ulaştığımız için mutluyuz" diye konuştu.

'GALATASARAY BANA GÖRE LİGİN EN İYİ TAKIMI'

Haftaya deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına da değinen Reis, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Mutlaka zor bir maç olacaktır. Galatasaray maçı hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. 25 puana ulaştığımız için çok mutluyuz. Galatasaray bana göre ligin en iyi takımı. Şimdi bizim dinlenme zamanımız olacak. Onu en iyi şekilde kullanacağız. Antalyaspor maçı Galatasaray maçından daha önemliydi."