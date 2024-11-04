Trendyol 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - İstanbulspor: 1

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 26) (İstanbulspor), Sinan Osmanoğlu (dk. 57) Metehan Mimaroğlu (dk. 90+3 pen.) (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada İstanbulspor'un kazandığı frikikte topun başına geçen Emir Kaan, direkt kaleye sert şutunda top sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1

45+3. dakikada Amilton sağ taraftan topu rakibinin üstüne sürdü ancak İstanbulspor'un defans oyuncusu Ali araya girerek ona şut imkanı tanımadı.

57. dakikada Ensar'ın sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda Sinan kalecinin ulaşamayacağı noktaya yaptığı kafa vuruşuyla golü buldu. 1-1

90+3. dakikada penaltıda topun başına gelen Metehan, sol alt köşeden topu filelere gönderdi.



Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Oğuzhan Berber (Metehan Mimaroğlu dk. 46), Mikail Okyar, Oghenekaro Etebo, Amilton (Fıratcan Üzüm dk. 90+5), Ensar Kemaloğlu (Samed Onur dk. 85), Mete Kaan Demir (Çağrı Fedai dk. 46), Moussa Djitte (Mustapha Yatabare dk. 76)

İstanbulspor: İsa Doğan, Michael Ologo, Okan Erdoğan, Racine Coly, Ali Yaşar (Fatih Tultak dk. 90+3), Modestas Vorobjovas, Muammer Sarıkaya (Florian Loshaj dk. 78) Gaoussou Diarra (Kubilay Sönmez dk. 90+3), Kerem Şen (Dijlan Aydın dk. 78), David Sambissa (Jackson Santos dk. 70), Emir Kaan Gültekin