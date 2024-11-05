Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye olay cevap! "Başarısızlıklarını gizlemek için..."

SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI

Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında kamuoyunda yapılan açıklamaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Cüzi bir kadro değeriyle, her biri çok kıymetli sporculardan oluşan ekibimiz, Süper Lig'de henüz ikinci sezonunda ligin 2. sırasına yerleşmiş ve birçok planı altüst etmiştir. Bu başarı, bazı kesimleri rahatsız etmiş görünmektedir.

Kulübümüz başarılı sonuçlar aldıkça niyetleri açıkça iyi olmayan kişilerce hedef alınmıştır. Yapılan bu fütursuz açıklamalar, yalnızca bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını gölgelemek için sergilediği nafile çabalardır. Ancak, kullanılan çirkin dilin ve takınılan tavrın Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Kim ne konuşursa konuşsun, Atatürklü Armalı Kulübümüz belirlediği kısa ve uzun vadeli hedeflerine koşmaya; adil, eşit ve temiz futbolun yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.

Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında eleştiri sınırını fazlasıyla aşan, hakarete varan ifadeleri sahiplerine iade ediyor; kendileri hakkında savcılık ve mahkemeler nezdinde gereken adımları atacağımızı bilmelerini istiyoruz.

NELER OLMUŞTU?

Daha önce oynanan Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunan ve bu hafta oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi 'sessiz kalmakla' suçlanan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere cevap vererek, "Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın" dedi.

'SAMSUNSPOR ASLA MAÇ SATMAZ!'

"Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından" ifadelerini kullandı.